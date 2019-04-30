تكريم الفائزين بجائزة الأداء المالي المتميّز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كرم الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة، الفائزين بالنسخة الثالثة من جائزة الأداء المالي المتميز، صباح أمس، في حفل نظمته الدائرة بالجامعة القاسمية، تقديراً لجهودهم في رفع مستوى إدارة الموارد وحفظ المال العام، بحضور رؤساء ومديري عموم الجهات الحكومية المكرمة، وأعضاء الأمانة العامة للجائزة، بالإضافة إلى ممثلي الرعاة الرسميين، وموظفي وموظفات الدائرة من مختلف الوحدات الإدارية.

وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: تشكل الجائزة حافزاً لتطوير إجراءات العمل في الإدارات المالية بالجهات الحكومية، ورفع كفاءة المنظومة المالية لحكومة الشارقة، بما يمكن هذه الجهات من المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة التنموية.

وقال ناصر كشواني، الأمين العام للجائزة: ارتكزت الدورة الثالثة لجائزة الأداء المالي المتميز، على أفضل الممارسات الدولية في التميّز، وبالمعايير والشروط الإقليمية المختلفة، وبالتنسيق مع أكاديمية جوائز التميّز العربي، في المصادقة والاعتماد والاعتراف التميزي والمؤسسي، الأمر الذي عكس تنافساً إيجابياً بين أكثر من 80 جهة حكومية، وبين أكثر من 300 موظف مالي بمختلف مسمياتهم الوظيفية.



الفئات المؤسسية

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تنوعت الجوائز في الفئات المؤسسية، حيث كان وسام الجهة الحكومية المركزية الرائدة في الأداء المالي، من نصيب دائرة الأشغال العامة، ووسام الجهة الحكومية المستقلة الرائدة في الأداء المالي، للمنطقة الحرة في الحمرية، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وجاء وسام الجهة الحكومية المركزية الرائدة في تطبيق معايير الموازنات، لدائرة التخطيط والمساحة، أما وسام الجهة الحكومية المستقلة الرائدة في تطبيق معايير الموازنات، فذهب إلى دائرة موانئ الشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، في حين حصدت هيئة متاحف الشارقة، وسام الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير الحسابات.

وحازت هيئة الطرق والمواصلات وسام الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير الإيرادات، ووسام الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير المشتريات، كان من نصيب بلدية مدينة الحمرية، أما وسام الجهة الحكومية المركزية في تطبيق أفضل فكرة في المالية العامة، ففازت به بلدية مدينة الشارقة، ووسام الجهة الحكومية المستقلة في تطبيق أفضل فكرة في المالية العامة، كان من نصيب دائرة الطيران المدني، وحصدت دائرة الخدمات الاجتماعية، وسام الجهة الحكومية المركزية في تطبيق أفضل فكرة في ترشيد النفقات، وذهب وسام الجهة الحكومية المستقلة في تطبيق أفضل فكرة في ترشيد النفقات، إلى دائرة الطيران المدني.



الفئات الفردية



وجاء الفائزون في الفئات الفردية كما يلي: وسام المدير المالي المتميز من الجهات الحكومية المركزية، لفاطمة عبد الكريم من دائرة الخدمات الاجتماعية، ووسام المدير المالي المتميز من الجهات الحكومية المستقلة، لسارة المدفع، من هيئة مطار الشارقة الدولي، أما أسماء عباس من بلدية مدينة كلباء، فقد حازت على وسام رئيس القسم المالي المتميز من الجهات الحكومية المركزية، وسارة بوكفيل من دائرة الطيران المدني، بوسام رئيس القسم المالي المتميز من الجهات الحكومية المستقلة، وذهب وسام محلل الموازنة المتميز من الجهات الحكومية إلى مروة أيمن الجلاف من القيادة العامة لشرطة الشارقة، أما وسام المحاسب المتميز من الجهات الحكومية، فجاء من نصيب حمادة فتحي خاطر من القيادة العامة لشرطة الشارقة، ووسام ضابط المشتريات المتميز من الجهات الحكومية، من نصيب مريم آل علي من دائرة الموارد البشرية، في حين حصدت فاطمة المزروعي من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وسام الموظف المالي الجديد من الجهات الحكومية.