شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف دولار من «شراع» للمشاركين في «سييد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلاقاً من التزامه بدعم الابتكار في مجال ريادة الأعمال، أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» رسمياً عن انطلاق برنامج «سييد» للشركات الناشئة التي مازالت في بداياتها لكنها تظهر أداءً جيداً، مع تزويد المشاركين فيه بمنح تصل قيمتها الإجمالية إلى 300 ألف دولار لمساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى نموذج أعمال مهم ومستدام.

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