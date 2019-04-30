«الصندوق»: «إكسبو 2020» والمحفزات أبرز محددات النمو بالإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بمعدل 2.8% في العام الجاري، مقابل نمو 1.7% في العام الماضي بحسب تقديرات الصندوق الذي توقع سابقاً نمواً بمعدل 2.9% في 2018. ورجح أن يرتفع النمو ليصل إلى نحو 3.3% في العام المقبل مدفوعاً باستضافة «إكسبو 2020»، وقال جهاد أزعور، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الصندوق، إن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية مرشح للنمو بنحو 2.7% هذا العام وبنحو 4% في العام المقبل.

أكد صندوق النقد الدولي على وجود عاملَين على درجة كبيرة من الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة في الفترة المقبلة، يتمثلان في تأثير استضافة «إكسبو 2020» والتوظيف الكامل لمبلغ المحفزات 50 مليار درهم الذي أعلنته أبوظبي في العام الماضي، وقال إن بعثة الصندوق سوف تحدد خلال زيارتها للإمارات التأثيرات المتوقعة في العامين، الجاري والمقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للصندوق في دبي، أمس، لإطلاق تقرير آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وبحسب بيانات الصندوق يتوقع أن يصل إجمالي الناتج الاسمي للإمارات إلى 427.9 مليار دولار في 2019 ويرتفع إلى 449.1 مليار في العام المقبل. وتوقع من جهة أخرى استقرار التضخم في الدولة عند معدل 2.1% في العامين الجاري والمقبل، مقابل 3.1% في العام الماضي.

ويتوقع الصندوق استقرار النمو في الدول المنتجة للنفط في المنطقة على مستوياته في العام الماضي. ويرجح الصندوق أن يصل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي للدول المصدرة للنفط في المنطقة إلى نحو 0.4% في العام الجاري و2.8% في 2020، مقابل نمو وصل معدله إلى 0.6% في العام الماضي، وعزا السبب في ذلك إلى التراجع الحاد في نمو اقتصاد إيران.

أما على مستوى دول مجلس التعاون فيتوقع الصندوق نمواً بمعدل 2.1% في العام الجاري، ونحو 2.8% في 2020.



أسعار النفط



وقال أزعور إن سعر النفط زاد في الأسابيع الأخيرة، لكنه من المتوقع، بحسب تقديرات الصندوق، أن يستقر متوسطه هذا العام عند مستوى يقارب 65 دولاراً للبرميل، وبالتالي لا يرى تأثيراً لافتاً في توقعات الصندوق من الارتفاع الحالي في أسعار البترول.

ويقدر الصندوق سعر التوازن النفطي للإمارات (الذي تستقر عنده الموازنة من دون عجز أو فائض) بنحو 65 دولاراً هذا العام متحسناً عن مستوياته في العام الماضي، التي وصلت إلى 77.6 دولار للبرميل. وتوقع أن يصل سعر التوازن النفطي للدولة إلى 68 دولاراً للبرميل في العام المقبل.

وأضاف قائلاً إن الدرس المستفاد من الأعوام الأخيرة بالنسبة للصندوق هو إنه يجب ألا يضع توقعات لأسعار النفط مع سرعة تأثر الأخيرة بالمتغيرات العالمية، وحول تأثير خفض صادرات إيران من البترول في مستويات الإنتاج في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة،قال أزعور إنه أمر يصعب التكهن به، إذ يعتمد على قرارات «أوبك بلس» في هذا الشأن.

وأضاف إنه يمكن القول بشكل عام إن مستويات المعروض النفطي جيدة، وهناك كذلك القدرات البديلة المتمثلة في النفط الصخري وغيره.

وقال إن اقتصادات المنطقة والعالم بشكل عام تمر بلحظة حساسة مع تذبذب أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوتر التجاري، إضافة إلى التوتر الجيوسياسي، ما دعا إلى خفض توقعات النمو بشكل عام للمنطقة مقارنة بتقرير الصندوق الأخير في نوفمبر/‏‏‏ تشرين الثاني 2018.

وبشكل عام، يتوقع الصندوق استمرار التقلبات الكبيرة والمزمنة في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة بسبب عوامل تشمل عدم اليقين بشأن التوترات التجارية العالمية، والعقوبات المفروضة على إيران، واستراتيجية الإنتاج التي تتبعها منظمة الدول المصدرة للنفط، وقدرتها على الاستجابة لصدمات العرض غير المتوقعة. وفي الوقت نفسه، تشكل معدلات النمو العالمية المتباطئة والتوترات الجغرافية السياسية مخاطر إضافية كبيرة قد تؤدي إلى تطورات سلبية على مستوى المنطقة.

وفي ظل هذه البيئة، يقع على عاتق صناع السياسات مهمة صعبة، ألا وهي الحفاظ على استمرارية النمو مع مواصلة الضبط المالي التدريجي في ظل تزايد عدم اليقين بشأن الأوضاع الخارجية. ويجدر الترحيب بجهود الضبط المالي الأخيرة، وإن كانت لم تثمر بعد عن استمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل بسبب ضعف آفاق أسعار النفط. وفي ظل تراجع مستويات النمو الممكن، فإن جهود التنشيط المالي قد تكون غير قابلة للاستمرار ومكلفة، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

Advertisements

إصلاحات أعمق



ودعا أزعور دول المنطقة إلى تطبيق إصلاحات أعمق لتحفيز النمو الشمولي. وقال إن على الدول أن تعزل اقتصاداتها عن التذبذب في أسعار النفط من خلال وضع أطر إصلاح مالي متوسطة الأجل تحقق مستويات إنفاق مستدامة في الوقت نفسه الذي تعمل فيه على تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وقدر الصندوق العجز المالي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من عام 2019 إلى 2023 بنحو 228 مليار دولار، وقدر متطلبات إعادة التمويل لدول المجلس بنحو 419 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وبحسب بيانات الصندوق يتوقع أن يصل مستوى عجز الموازنة المالية للإمارات إلى نحو 0.8% من الناتج المحلي في العام الجاري، و1.7% في العام المقبل مقابل 1.8% من الناتج المحلي في العام الماضي.

كما قدر العجز المالي المجمع خلال الفترة نفسها للدول المصدرة للنفط في المنطقة بنحو 462 مليار دولار، ووضعت تقديراته متطلبات إعادة التمويل لهذه الدول بنحو 427 مليار دولار. وقال إن الدول المستوردة للنفط في المنطقة يتوقع أن تسجل متوسط نمو 3.6% في العام الجاري مقابل 4.2% في العام الماضي. وأرجع السبب في التباطؤ إلى ضعف نمو الاقتصاد العالمي، لكنه قال إن مستويات النمو في هذه الدول سوف تشهد تفاوتاً، مؤكداً إن مصر ستواصل النمو، في الوقت الذي سوف يتباطأ فيه نمو باكستان ملقياً بظلاله على المنطقة.



الدين العام



ولفت الصندوق إلى أن الدول المستوردة للنفط أخذت خطوات إيجابية لتحسين أوضاعها المالية، إلا أن هذه الخطوات لم تكن كافية لخفض معدلات الدين العام التي ارتفعت بنحو 20% من الناتج المحلي في المتوسط منذ عام 2008. وأضاف قائلاً إن مستويات الدين المرتفعة هذه تجعل هذه الدول أكثر ضعفاً وتعرضاً للتغيرات العالمية، كما أنها تحد من النطاق المالي اللازم للاستثمارات الضرورية للغاية لقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية.

ويقدر الصندوق العجز المالي المجمع للدول المستوردة للنفط في المنطقة خلال الفترة من 2019 إلى عام 2023 بنحو 154 مليار دولار، كما قدر حجم إصدارات السندات السيادية اللازمة لإعادة التمويل في هذه الدول بنحو 52 مليار دولار.



ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية



أشار التقرير إلى أن الآثار المعاكسة الناتجة عن تشديد الأوضاع المالية والنقدية المحلية تشكل عبئاً على النمو غير النفطي في بعض الدول المصدرة للنفط أيضا. وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية في بلدان مجلس التعاون الخليجي، في ظل عودة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سياسته النقدية العادية، وتراجع أسعار العقارات والأسهم إلى تشديد الأوضاع المالية المحلية، ما فرض قيوداً على النشاط غير النفطي. وأدت الضغوط الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى خروج تدفقات رأسمالية صافية من المنطقة خلال النصف الثاني من 2018، ما ساهم في تراجع نمو السيولة المحلية. وتوقع أن يؤدي تيسير الأوضاع المالية العالمية في أوائل عام 2019 إلى الحد من تأثير الأحداث المعاكسة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتضح من الارتفاع الأخير في التدفقات الرأسمالية الوافدة. وقال أزعور إن وضع القطاع المصرفي في الإمارات يتسم بالاستقرار مع ارتفاع مستويات الملاءة المالية لبنوك الدولة.