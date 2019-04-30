الاستدامة أمر أساسي لنمو صناعة السفر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: تعد الاستدامة، والكفاءة، والقدرة على تحمل التكاليف، وتعدد الوسائط، المبادئ الرئيسية لنمو صناعة السفر لعقود مقبلة.

وأضاف في كلمته الرئيسية التي حملت عنوان: «مستقبل البنية التحتية للطيران»، والتي ألقاها في قمة الشرق الأوسط للطيران، التي نظمها مركز المحيط الهادئ للطيران، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي على هامش معرض المطارات: عند التخطيط للبنية التحتية الجديدة، هناك عدد من المبادئ الأساسية التي أعتقد أنه يجب تسليط الضوء عليها، بما في ذلك الاستدامة، والقدرة على تحمل التكاليف، والكفاءة، وتعدد الوسائط، وإذا اتبعنا هذه المبادئ، فإننا سوف نهدف إلى تحريك نمو صناعة السفر لعقود مقبلة.

وقال غريفيث الذي أشار إلى أن تجربة المطار الجديدة في مطار دبي الدولي تعد تجربة ثورية: «نحن نؤمن بأنها مستدامة»، وأضاف: إن موقع مطار دبي ومطار دبي ورلد سنترال سوف يستوعبان زهاء 240 مليون مسافر في المستقبل، وأن كل فرد من المسافرين سوف يحظى بتجربة ممتازة ومخصصة.