شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك العاملة فى مصر تعاود العمل اليوم بعد إجازة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاود البنوك المصرية، العمل صباح اليوم الثلاثاء، بعد إجازة لمدة 5 أيام تشمل عيد تحرير سيناء ويومى الإجازة الأسبوعية. وقال البنك المركزى المصرى، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، أمس الأول الأحد، وأمس الاثنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنوك العاملة فى مصر تعاود العمل اليوم بعد إجازة 5 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.