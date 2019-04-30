شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: تراجع اشتراكات الهاتف المحمول مقابل زيادة فى التليفون الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادر فى أبريل، عن وصل حجم الاشتراكات بخدمات التليفون الأرضى والمحمول بمصر إلى نحو 101.58 مليون مستخدم حتى شهر يناير 2019 مقابل 107.93 مليون اشتراك فى يناير 2018، ما يشير إلى تراجع فى حجم الاشتراكات بنحو 6.35 مليون اشتراك.

إلا أن المفارقة تشير إلى تراجع الاشتراكات بالهاتف المحمول مقابل زيادة فى الاشتراكات فى التليفون الأرضى خلال عام حيث وصل حجم الاشتراكات بالتليفون المحمول إلى 93.43 مليون اشتراك مقارنة بشهر يناير 2018 حيث وصل حجم الاشتراكات إلى نحو 101.32 مليون، فيما ارتفع حجم الاشتراكات بالتليفون الأرضى إلى 8.15 مليون فى يناير 2019 مقارنة بنحو 6.61 مليون فى يناير 2018.

أسباب تراجع الاشتراكات بالهاتف المحمول

وشهد حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول تراجع على مدار الشهور الماضية بعدما كان قد تخطى عدد السكان حيث كان هناك نمو وهمى للمشتركين يتعلق بهؤلاء الذين يقومون بشراء خطوط للإستفادة بعرض ترويجى معين طوال مدة العرض فقط، ثم ترك الخط لشراء خط جديدة لشبكة أخرى للاستفادة من عرض ترويجى جديد لها، وذلك مع بيع الخطوط بشكل شبه مجانى للشركات قبل إقرار رسم تنمية على خطوط المحمول الجديدة.

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واتخذ جهاز تنظيم الاتصالات خلال السنوات الماضية عددا من الإجراءات ساهمت فى ضبط سوق المحمول منها تسجيل بيانات الخطوط المجهولة وقصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية للشركات وفرض قواعد جديدة لتسجيل الخطوط.

أسباب زيادة الاشتراكات بالتليفون الأرضى

وشهد التليفون الأرضى زيادة فى حجم الاشتراكات بسبب ADSL حيث ترتبط خدمات الانترنت الأرضى بالاشتراك بخدمة التليفون المنزلى وهو ما يعطى قبلة الحياة للتليفون الأرضى والذى عادة ما كان يشهد تراجع مقابل الهاتف المحمول.