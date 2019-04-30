وزيرة السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير نهاية 2020

كتبت آمال رسلان
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عددا من اللقاءات الإعلامية خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM، الذي ينعقد حاليا في دبي، وتستمر خلال الفترة من 28 إبريل الجارى وحتى 1 مايو المقبل، ومنها لقاء مع قناة Dubai one الانجليزية احدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام.
وخلال اللقاء أعربت الوزيرة، عن سعادتها بالمشاركة في ملتقى سوق السفر العربي ATM هذا العام، مشيرة الى أن حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" هذا العام والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، وذلك تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع...
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