حمدان بن راشد يدشِّن مشروع توسعة المحطة "إم"؛ أكبر محطة لإنتاج الكهرباء وتحليّة المياه في...

دبي - الخليج 365 :

دشَّن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، مشروع توسعة المحطة "إم" التابعة للهيئة بجبل علي؛ أكبر محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي وصلت تكلفتها الإجمالية مع التوسعة إلى 11.669 مليار درهم، وتبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية، بعد التوسعة" إلى 2,885 ميجاوات من الكهرباء، و140 مليون جالون من المياه المُحلَّاة يومياً، معتمدة أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة.

وشملت توسعة المحطة (إم) التي وصلت تكلفتها لحوالي 1.527 مليار درهم، إضافة وحدات توليد كهرباء جديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 700 ميجاوات.

حضر حفل تدشين توسعة المحطة معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومعالي سعيد الكندي، وسعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ود. رولاند بوش، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيات وعضو مجلس إدارة شركة سمينس العالمية.

وفي كلمته، أكد سعادة/ سعيد محمد الطاير أن مشروع التوسعة للمحطة "إم" يمثل إضافة نوعية لقطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات وإنجاز جديد تضيفه هيئة كهرباء ومياه دبي لإنجازاتها الطموحة تعزيزاً لمسيرتها نحو أرقى المراتب العالمية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في تعزيز مكانة دبي وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة وبما ينسجم مع "مئوية الإمارات 2071" لرفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم، مثمناً الدعم الدائم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سموه المستمرة بشأن مبادرات الهيئة وخططها ومشاريعها الطموحة، والتي أثمرت بنية تحتية عالمية المستوى تمتاز بأعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة".

وأضاف سعادة الطاير: "تشكّل "مبادئ دبي الثمانية" التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مطلع هذا العام أساسا لجهود الهيئة، نحو مزيد من التميّز في إدارة وانجاز مشاريع الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص. ونستمد عزيمتنا من رؤية قيادتنا الرشيدة التي علمتنا أن الرقم واحد هو هدفنا على الدوام، وأن تكون سعادة الناس في مقدمة أولوياتنا. وقد حققنا مؤخراً، سبقاً جديداً تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، بحسب تصنيف المدن العالمية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الامريكية، لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة".

وقال سعادة الطاير إن الهيئة حرصت على استخدام معايير رائدة عالمياً في مختلف مراحل تنفيذ مشروع توسعة المحطة "إم"، وبالاعتماد على أفضل التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة الذكية المتطورة والأنظمة التقنية فائقة الدقة، معربا عن شكره لجميع شركاء الهيئة في تحقيق هذا الإنجاز المهم، وفريق عمل إدارة مشاريع الإنتاج بالهيئة على تفانيهم وجهودهم في إنجاح المشروع الذي ساهم تصميمه بالوصول بكفاءة استخدام الوقود إلى 90%.

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وقد تضمنت أعمال التوسعة استكمال أكثر من 20 مليون ساعة عمل آمنة من دون حوادث خلال فترة الإنشاء، وتم التركيز على بناء القدرات ونقل الخبرات العالمية للكوادر المواطنة بما يسهم في توطين قطاع الطاقة.

من جهته، قال ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة: "يمثل الانتهاء من توسعة المحطة "إم" تطوراً هامة في تاريخ سيمنس وديوا الطويل الأجل كشريكين استراتيجيين. إنها شهادة على ما يمكننا تحقيقه من خلال الابتكار والتكنولوجيا لدعم المجتمع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة."

يُشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي قد نجحت في الوصول إلى نتائج عالمية المستوى ووضعت معايير عالمية جديدة من خلال تحطيم أرقام قياسية عالمية في مؤشرات أداء قطاع الطاقة والمياه ومنها مؤشرات كفاءة الطاقة وأسعار تكلفة الطاقة الكهربائية لكل كيلووات ساعة. وحققت الهيئة مستويات متفوقة في مؤشرات التنافسية العالمية، شملت رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو 90٪ لتنافس أفضل المستويات العالمية، وتحسين كفاءة الإنتاج بنسبة 29.68% بين عامي 2006 و 2018. كما وصلت نسبة التوافرية والاعتمادية لمحطات الإنتاج إلى 100%، متجاوزة المعدلات العالمية التي تصل إلى 91%.

وبلغت القدرة الانتاجية للمحطة ( إم ) قبل التوسعة 2,185 ميجاوات من خلال 6 توربينات غازية من شركة "سيمنس" الألمانية طراز (F) بقدرة 255 ميجاوات لكل وحدة و6 غلايات لاستعادة الحرارة المهدورة لإنتاج البخار من شركة دوسان و 3 توربينات بخارية من شركة ألستوم بقدرة إنتاجية 218 ميجاوات لكل وحدة. وقد تضمن المشروع 16 وحدة لتخزين وقود الديزل بسعة 20,000 متر مكعب للوحدة، وبقدرة تخزين إجمالية قدرها 320,000 متر مكعب، و 8 وحدات لتحلية المياه من شركة "فيسيا" الإيطالية بتقنية التبخير الوميضي متعدد المراحل (MSF) بقدرة 17.5 مليون جالون من المياه في اليوم لكل وحدة وبإجمالي 140 مليون جالون يومياً، وغلايتين مساعدتين ثنائيتي الاشتعال.

وشملت توسعة المحطة ( إم ) إضافة توربينين غازيين ثنائيي الوقود بقدرة إنتاجية بلغت 263.5 ميجاوات لكل وحدة، مع غلايتين لاستعادة الحرارة المُهدرة لإنتاج البخار، إضافة إلى توربين بخاري من شركة سيمنس بقدرة 173 ميجاوات، ويساهم مشروع التوسعة في رفع كفاءة استخدام الوقود الكلية للمحطة (إم) من 82.4% إلى 85.8% وهي من أعلى معدلات كفاءة استخدام الوقود في العالم.

وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي بشكل مستمر على تطوير بنية تحتية قوية لتأمين إمدادات الكهرباء والمياه وتعزيز قدرتها الإنتاجية، وتصل القدرة الإنتاجية الكلية للهيئة إلى 11,100 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المُحلّاة يومياً.