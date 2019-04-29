"إلينغتون" تطلق مبيعات مشروع "ويلتون بارك ريزيدنسز " في "مدينة محمد بن...

دبي - الخليج 365 :

أعلنت إلينغتون"، شركة التطوير العقاري العصرية الراقية التي انطلقت من دبي وتركز على التميز في عناصر التصميم، عن إطلاق مبيعات مشروعها السكني الجديد "ويلتون بارك ريزيدنسز" في "مدينة محمد بن راشد آل مكتوم"، الوجهة السكنية والترفيهية والتجارية والفنية المتكاملة.

وكانت "إلينغتون" قد احتفلت مؤخراً بوضع أساسات المشروع الجديد، لتضمن للمستثمرين تسليم وحداته وفق الخطة الزمنية المحددة، وذلك من خلال التعاون مع نخبة من أكبر المقاولين. وينفرد مشروع "ويلتون بارك ريزيدنسز" بموقعه الاستثنائي في منطقة هادئة تحيط به الحدائق والمساحات الخضراء البديعة.

ويطل مشروع "ويلتون بارك ريزيدنسز" على الحدائق الطبيعية، ويتألف من طابق لردهة الاستقبال، وطابقين لموافق السيارات، و12 طابق للشقق السكنية، تضم منازل ذات تصاميم أنيقة ومرافق عالية الجودة. ويمثل المشروع امتداداً لمحيطه الذي يحفل بالعناصر الطبيعية والحدائق المفتوحة، وتتمتع الوحدات السكنية بإطلالات مباشرة إما على الحدائق أو الأفق العمراني لمدينة دبي.

ويقدم المشروع وجهة مثالية للراغبين بالاستمتاع بنمط حياة هادئ، في موقع حيوي ضمن المدينة، وبعيداً عن صخب الحياة فيها. ويمثل "ويلتون بارك ريزيدنسز" نموذجاً لفلسفة "إلينغتون" التطويرية التي تركز على جماليات التصميم، وهو ما يبرز في هندسته المعمارية الأنيقة التي تحمل طابعاً لندنياً واضحاً. وترتبط المنازل بالمساحات الخارجية بشكل أنيق، لإثراء أساليب الحياة الصحية للسكان وتشجيعهم على البقاء أكثر نشاطاً وحيوية عبر مرافق ترفيهية ورياضية داخلية وخارجية.

وبناءً على الأجواء الطبيعية الهادئة التي تميز "ويلتون بارك ريزيدنسز"، يضم المدخل قاعة تعتمد على الإنارة الطبيعية، وتصاميم خضراء تتدرج فوق مكتب الاستقبال لتكون الردهة بمثابة واحة في داخل المبنى، تأخذ السكان في الحال بعيداً عن ضجيج العالم الخارجي. وستتزين ردهة الاستقبال بإبداعات فنانين محليين، ويمكن الوصول منها مباشرة إلى الحديقة المركزية.

وتم طرح 320 وحدة سكنية للبيع ضمن المشروع، تتنوع بين الاستديوهات والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثتنين، بأسعار تبدأ من 740.828 درهماً، مع خطط سداد تنافسية توفر أكبر قدر ممكن من التسهيلات للمستثمرين.

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وتم إعداد المساحات العامة لتلاقي تطلعات واحتياجات السكان، حيث يتضمن المشروع مجموعة واسعة من المرافق، مثل غرفة ألعاب الأطفال، النادي والردهة الاجتماعية مع طاولات الألعاب، حوض السباحة المصمم على طراز المنتجعات، حوض السباحة المخصص للأطفال والمنصة المحيطة به، منطقة ألعاب الأطفال في الهواء الطلق، وردهة الاستقبال المفتوحة ذات الإنارة الطبيعية المخصصة للفعاليات واللقاءات الاجتماعية. وبما ينسجم مع لائحة وشروط المباني الخضراء التي حددتها بلدية دبي، تم تصميم الوحدات السكنية بأسلوب يضمن أعلى مستويات الكفاءة في استهلاك موارد الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تحسين جودة الهواء الداخلي.

بهذه المناسبة قال روبرت بوث، العضو المنتدب لشركة "إلينغتون": "يمثل ’ويلتون بارك ريزيدنسز‘ تجسيداً لحرصنا على اتباع أعلى معايير الجودة والتميز في التصميم، وهو ما يبدو جلياً في اتباع أسلوب معماري يحاكي أجواء مدينة لندن، ويمنح المشروع هوية متفردة، حيث تحيط به المساحات الخضراء، وتتمتع وحداته بإطلالات مباشرة على الحديقة، الأمر الذي يضفي عليه طابع المنتجعات الفاخرة. وبدأنا فعلياً بتنفيذ الأعمال الإنشائية في المشروع بهدف تسليم وحداته إلى المالكين وفق الخطة الزمنية المحددة".

ومن جانبه قال إيلي نعمان، المدير التنفيذي في "إلينغتون": "يعتبر ’ويلتون بارك ريزيدنسز‘ ثاني مشاريعنا في ’مدينة محمد بن راشد آل مكتوم‘، وجاء إطلاقه بناءً على الاستجابة الاستثمارية القوية التي حظي بها أول مشاريعنا في هذه المنطقة. وبفضل الموقع المركزي والتصميم الأنيق والمرافق والتسهيلات المتنوعة المتاحة للسكان، يقدم المشروع الجديد فرصة اختبار أرقى أساليب الحياة العصرية، بالتزامن مع توفير قيمة كبيرة للمستثمرين على المدى الطويل".

وقامت "إلينغتون" بتصميم محاكاة لإحدى شقق "ويلتون بارك ريزيدنسز" في مكتبها في برج "برلينغتون" في الخليج التجاري، لإتاحة الفرصة أمام العملاء المهتمين للتعرف على طابع وتفاصيل المنازل الجديدة. ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 2780898 04 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وتتضمن محفظة "إلينغتون" مشاريع متنوعة منها "بلغرافيا سكوير" الذي أطلقته العام الماضي؛ "بلغرافيا 2" الذي تم تسليم وحداته إلى المالكين مؤخراً؛ "بلغرافيا هايتس 2" الذي أطلقته الشركة في يونيو 2018. كما تواصل الشركة تطوير مشروع "دي تي 1" بموقع حيوي على مقربة من "وسط مدينة دبي" والخليج التجاري"، والمقرر تسليمه في وقت لاحق من العام الحالي.