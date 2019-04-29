بلومبيرغ: السعودية تقود قافلة الرابحين من سعر برميل النفط عند 100 دولار

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية أن تأثير وصول النفط إلى 100 دولار للبرميل سيختلف تأثيره على الاقتصاد العالمي، وأن الاقتصادات الناشئة ستكون على قائمة الدول المنتجة للنفط.

وأضاف التقرير أن المملكة العربية السعودية ستقود قافلة الرابحين من هذه الارتفاع، وأبرزهم روسيا والنرويج ونيجيريا، فيما الدول المستوردة صاحبة الاقتصادات الناشئة من الخاسرين، وأبرزهم تركيا وأوكرانيا والهند.

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وأفاد التقرير بأن أسعار النفط عند هذا المستوى ستساعد في زيادة الإيرادات لإصلاح الميزانيات وعجز الحساب الجاري، ما يسمح للحكومات بزيادة الإنفاق الذي يحفز الاستثمار.

ووفقا لتحليل مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية، فإنه على الرغم من محاولة منتجي النفط في الولايات المتحدة الاستفادة من أي زيادة في المبيعات من العملاء الذين يبتعدون عن إيران، فإن الاقتصاد الأمريكي الأوسع نطاقا لن يشهد بالضرورة مكاسب من ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.

بل سيكون ذلك بمثابة ضغط على المستهلكين الأمريكيين الذين يشكلون العمود الفقري للنمو الاقتصادي الثابت، لا سيما مع ارتفاع أسعار البنزين بالفعل أكثر من 7% هذا الشهر إلى 2.89 دولار للجالون، ما قد يؤثر على مبيعات التجزئة التي قفزت في مارس لأعلى مستوياتها منذ عام 2017.