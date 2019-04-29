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أول نموذج لسيارة مصرية تعمل بغاز الهيدروجين صممها مجموعة من الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد غاز الهيدروجين أحد مصادر الطاقة النظيفة والأمن بيئيا، حيث أنها تتميز بكونها لاتتطلق أى غازات سامة عند احتراقها كوقود.

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وفي هذا الإطار، وبعد تصنيعهم لأول نموذج سيارة مصرية تعمل بغاز الهيدروجين كبديل للوقود، قالت نرمين سلامة مدرس مساعدا بقسم هندسة الميكاترونيات، بمهعد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجىا، إن السيارة التى قاموا بتصنيعها هى وفريق العمل معها تعد أول نموذج لسيارة مصرية، تعمل بغاز بالهيدروجين، لافته أنها سيارة صديقة للبيئة، حيث أن العادم الناتج من السيارة هو الماء.

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وأضافت نرمين سلامة، خلال الماراثون البيئى، أن غاز الهيدروجين منافس كبير جدا للغاز الطبيعى والبنزين كوقود للسيارات، قائلة نتمنى أن يستخدم قريبا فى مصر.

وأشارت استاذ هندسة الميكاترونيات، أن غاز الهيدروجين يستخدم فى الدول الأوروبية مثل ألمانيا والنمسا، ونتمنى أن يستخدم فى مصر قريبا.

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وتابعت نرمين سلامة، أنها ومجموعة العمل الخاصة بها  تنقسم إلى مجموعتين، مجموعة تقنية وأخرى غير تقنية حيث يتكون الفريق من 25 فردا من أجل تصميم تلك السيارة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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