شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طلاب هندسة القاهرة يبتكرون سيارة تسير بدون سائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حرين مدرس هندسة القوى الميكانيكية بجامعة القاهرة، أنه وجموعه من طلاب الكلية قاموا بتصميم سيارتين إحداهما نموذج المدينة وهي عبارة عن سيارة تسير بالبنزين ولديها القدرة بأن تسير بدون سائق، لافتا إلى أن هذه السيارة يتم العمل بتصنيعها منذ عام 2012 كما أنها تسير 120كيلو بلتر واحد فقط من البنزين.

وأضاف الدكتور عمر حرين مدرس هندسة القوى الميكانيكية بجامعة القاهرة، في حديثة لـ"الخليج 365" إنهم لديهم سيارة أخرى، كهرباء، سائق واحد، ولديها جزء مصنع من ألياف الكربون وجزء ألمونيوم.

وأشار الدكتور عمرحرين، إنهم ككليات للهندسة الهدف هو إعداد مهندسين قادرين على خدمة سوق العمل بمصر، لافتا إلى أن السيارات الكهربائية تتميز بتكنولوجيا التحكم وأساليب التصنيع الخاصة.

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