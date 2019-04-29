شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو للشهر العاشر على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو للشهر العاشر على التوالى إلى أدنى مستوياتها فى أكثر من عامين فى أبريل مع تنامى تشاؤم المديرين فى قطاعى الصناعات التحويلية والتجزئة.

وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، إن الثقة تراجعت إلى 104 نقاط فى أبريل من 105.6 فى مارس، مسجلة أقل مستوى لها منذ سبتمبر 2016.

كان رويترز استطلعت آراء اقتصاديين توقعوا تراجعا أقل من ذلك إلى 105 نقاط.

يقدم المسح دليلا جديدا على انحسار الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 عضوا فى مطلع 2019 بعد نمو متواضع فحسب بلغ 0.2 بالمئة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة فى الربعين الثالث والرابع من 2018.

يصدر تقدير أولى لنمو الربع الأول غدا الثلاثاء ويشير متوسط التوقعات إلى نمو 0.3 بالمئة.

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وتراجعت الثقة فى القطاع الصناعى للشهر الخامس على التوالى إلى -4.1 نقطة فى أبريل من -1.6 فى مارس، بينما كانت توقعات السوق أعلى بكثير عند -2.0.

وتدهورت المعنويات إزاء توقعات الإنتاج وطلبيات التوريد الحالية ومخزونات المنتجات تامة الصنع.

فى المقابل، استقرت الثقة فى قطاع الخدمات، المساهم بثلثى الناتج الاقتصادى لمنطقة اليورو، دون تغير عند 11.5 نقطة فى أبريل ، بينما كان من المتوقع انخفاضها إلى 11.1.

وتراجعت ثقة المستهلكين إلى -7.9 نقطة فى أبريل نيسان من -7.2 فى مارس ، فى حين انخفضت الثقة فى قطاع تجارة التجزئة إلى -1.1 من 0.3.

وعلى صعيد الدول الرئيسية، تراجعت الثقة الاقتصادية فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، لكنها تحسنت فى هولندا.

وتراجع مؤشر منفصل لمناخ الأعمال، يساعد على الكشف عن مرحلة الدورة الاقتصادية، إلى 0.42 نقطة فى أبريل نيسان من 0.54 فى مارس لينزل عن متوسط التوقعات فى استطلاع رويترز البالغ 0.49. وتلك أدنى قراءة منذ أغسطس 2016.