شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. نيوم تجذب عشاق سياحة المغامرات والان نبدء بالتفاصيل

تستعد المملكة لأن تكون الوجهة المفضلة للرياضات الجريئة وسياحة المغامرات من خلال مشروع نيوم الذي يعد الأكبر عالمياً في مجالات الاعمال والترفيه والرياضة والسياحة.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم نظمي النصر إن الجمهور السعودي والشباب والنشئ في المملكة قد يسابق العالم في حبه للرياضة الجريئة ، خاصة مع اهتمام الشباب برياضات المصارعة والملاكمة وسباق السيارات وغيرها.

وتتميز نيوم بمناخها المعتدل في معظم مواسم العام وطبيعتها الخلابة وتضاريسها المتنوعة من الجبال الشاهقة والصحارى والشواطئ الممتدة ذات الرمال النقية والجزر البكر والوديان وغيرها.