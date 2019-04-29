جولدمان يعين تنفيذيا سابقا بهيئة الاستثمار الكويتية بمنصب استشارى بالشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جولدمان ساكس اليوم الاثنين إنه عين أسامة الأيوب، المسؤول التنفيذي السابق بالهيئة العامة للاستثمار الكويتية، كمستشار إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال بيان للبنك إن الأيوب عمل سابقا كرئيس ومدير تنفيذي لمكتب صندوق الثروة السيادى الكويتى في لندن. وسيعمل فى موقعه الجديد مع فريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تغطية كبار عملاء جولدمان، فضلا عن فرص الاستثمار الرئيسي والتمويل في المنطقة.

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