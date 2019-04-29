صندوق النقد: مصر ستشهد تقدمًا اقتصاديًا فى الفترة المقبلة

قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى إن مصر ستشهد تقدما اقتصاديا فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن رحلة الإصلاح دائما ما تكون طويلة ويجب استكمالها، مشددا على أهمية زيادة الإنتاجية ودعم تحسين البنية التحتية التى لا تهدف فقط لتقليص التكلفة لكن إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة وتعزيز سبل زيادة نسبة مصر من الاستثمار الأجنبى لما تملكه من فرص ليس فقط لمواطنيها ولكن للخارج.

وأشاد أزعور، فى كلمته خلال مؤتمر إطلاق العدد الجديد من تقرير"آفاق الاقتصاد الإقليمي" الذى أصدره صندوق النقد الدولى اليوم الاثنين فى...