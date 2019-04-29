شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "باتك" تستحوذ على 40.6% من شركة الموقف السريع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن قيام شركتها التابعة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو"، بإتمام عملية الاستحواذ على 40.6% من إجمالي حصص رأسمال "شركة الموقف السريع".

وأشارت باتك، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، إلى أن "أمنكو" أصبحت تمتلك بشكل مباشر ما نسبته 35% من حصص رأسمال "شركة الموقف السريع" وما نسبته 8% من إجمالي حصص رأسمال "شركة الموقف السريع" من خلال شركتها التابعة "شركة أمنكو لإدارة المرافق" والتي تملك "أمنكو" نسبة 70% من رأسمالها.

ووفقاً للبيان، تمت عملية الشراء مقابل تقديم خطابات ضمان بنكية بنسبة ملكيتها المباشرة وغير المباشرة، وقد تم إصدار خطابات ضمان بنكية بمبلغ 65 مليون ريال من قبل "شركة أمنكو" بضمان شركة من "باتك" لصالح أمانة المنطقة الشرقية، وذلك لغرض إجراءات التقديم على مشروعين لدى أمانة المنطقة الشرقية، لإنشاء وتطوير وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية في مدينة الدمام ومدينتي الظهران والخبر.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمت الموافقة على ترسية المشروعين المذكورين أعلاه على "شركة الموقف السريع" من قبل وزارة الشئون القروية والبلدية، لإجمالي عدد 19 ألف موقف تقريبا ومدة العقد 25 عاماً، علماً بأنه توجد فترة سماح لمدة سنة ونصف لتجهيز البنية التحتية للمشروع مقابل قيمة إيجاريه اجمالية لكامل فترة العقد لصالح الأمانة مبلغ وقدرة 1.243 مليار ريال.

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ويقوم المشروع الأول على إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل ثلاث مواقع لإقامة مواقف متعددة الأدوار (يخصص 25% من مسطحات البناء لنشاط تجاري استثماري) بمساحة إجمالية وقدرها 11.277 ألف متر مربع وكذلك مواقف أرضية ذكية على الأرصفة والشوارع الممتدة بمدينة الدمام.

فيما ينقضي المشروع الثاني على إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل ثلاث مواقع لإقامة مواقف متعددة الأدوار (يخصص 25% من مسطحات البناء لنشاط تجاري استثماري) بمساحه إجمالية وقدرها 11.716 ألف متر مربع وكذلك مواقف أرضية ذكية على الأرصفة والشوارع الممتدة بمدينة الظهران والخبر.

وتعتبر هذه المشروعات الأضخم على مستوى الخدمات والحلول الخاصة بالمواقف العامة على مستوى المملكة بما يخدم مصلحة المواطن والمقيم في تنظيم المواقف وراحته بجودة عالية وطرق دفع متعددة، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للصفقة خلال النصف الثاني من العام 2019.

وجدير بالذكر أن أرباح "باتك" تراجعت بنسبة 73% إلى 14.2 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 52.6 مليون ريال في العام 2017.