شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المصروفات يصعد بأرباح "طيبة القابضة" 15% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة طيبة القابضة، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحقيق ارتفاع في الأرباح بنسبة 15% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 31.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 27.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض مصروف الزكاة الشرعية بسبب تحميل الربع المماثل من العام السابق بفروقات زكوية ناتجة عن استلام ربوط زكوية لسنوات سابقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

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وفي المقابل، انخفضت إيرادات الربع الأول بسبب انخفاض إيجارات المراكز التجارية مما أدى إلى انخفاض في مجمل الربح بالإضافة إلى انخفاض في عوائد توزيعات الأرباح من استثمارات طويلة الأجل بسبب اختلاف مواعيد الإعلان عنها عن الربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت الإيرادات إلى 94.5 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 102.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 64.4 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 146 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في 2018 إلى انخفاض إيرادات تأجير المراكز التجارية، وكذلك لانخفاض إيرادات المنتجع السياحي.