شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات تصعد بأرباح "ساب" بـ 24% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية للبنك السعودي البريطاني "ساب"، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاع أرباحه بنسبة 23.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1.04 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الأول من العام 2019 يرجع إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.8% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 12.4% وارتفاع صافي أرباح تحويل عملات بنسبة 2.2%، وقابل هذا الارتفاع جزئياً انخفاض صافي دخل أتعاب وعمولات بنسبة 0.7%.

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وفي المُقابل، انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.5% يشمل تحسن في مخصص خسائر الائتمان بنسبة 56.2% مع ارتفاع مصاريف العمليات الأخرى منها 58 مليون متعلقة بمصاريف عملية التخطيط للاندماج خلال الربع الأول.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 1.5 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 1.3 مليار ريال خلال الربع المقابل.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 4.9 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح 4 مليار ريال في العام 2017. وحقق البنك أرباحاً استثمارية صافية بلغت 5.6 مليار ريال مقابل صافي أرباح استثمارية بلغ 5.1 مليار ريال خلال العام 2017.