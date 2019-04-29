شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات قياسية للمصارف السعودية في السندات الحكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية مستوى قياسياً بنهاية مارس 2019، لتبلغ 336 مليار ريال، مقابل 331.2 مليار ريال بنهاية فبراير من العام الجاري، بزيادة نسبتها 1.5%، وبقيمة 4.8 مليار ريال.

وارتفعت استثمارات المصارف السعودية بالسندات الحكومية على أساس سنوي بنهاية شهر مارس الماضي، بنسبة 22.8% نحو 62.3 مليار ريال، بعد أن كانت 273.7 مليار ريال بنهاية مارس 2018.

ومنذ نهاية عام 2015، تسارعت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية، لترتفع بنسبة 290% نحو 250 مليار ريال ، حيث كانت 82.6 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2015، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسياً بنهاية العام الماضي، عند 304.9 مليار ريال.