شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لشركة داماك العقارية تعقد شراكة مع "روتانا" لإدارة الفنادق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عقدت شركة "داماك للفنادق والمنتجعات"، ذراع الضيافة لشركة "داماك العقارية"، اتفاقية شراكة مع شركة "روتانا لإدارة الفنادق"، وذلك خلال افتتاح النسخة الجديدة لمعرض سوق السفر العربي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فوفقاً للاتفاقية، سيصيح برج "داماك تاورز" في قلب الرياض تحت إدارة علامة "أرجان للشقق الفندقية من روتانا"، ليصبح بذلك اسم المشروع الرسمي "داماك تاورز أرجان من روتانا".

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة ل"روتانا" غاي هاتشينسون: إن هذه الشراكة تؤكد التزامنا الخاص بتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 بالمملكة.

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وتابع:"لن تقتصر الاتفاقية بين الشركتين على السعودية، إذ ستشمل عقارات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا".

وعلى ذات الصعيد، قال حسين سجواني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات سابقة، إن الشركة تبحث عن قطع أرض جديدة ومخططات في مشروع "نيوم" بالمملكة العربية السعودية.

وأظهرت البيانات المالية الأولية للشركة المعلنة مؤخراً، تراجع أرباحها بنسبة 58.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 لتصل إلى 1.151 مليار درهم إماراتي مقابل صافي ربح بلغ 2.759 مليار درهم في العام 2017.