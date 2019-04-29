شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملياردير وارن بافيت العقارية تفتح مكتباً بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز توسيع نطاق شبكتها لتمتد إلى الإمارات، وذلك من خلال افتتاح شركة بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز جلف بروبرتيز في دبي.

وتعد "جلف بروبرتيز" الشركة الرابعة ضمن شبكة توسعات "بيركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز" المملوكة للملياردير الأمريكي الشهير وارن بافيت عالمياً، وذلك بعد "روبينا ريل ستيت" في برلين؛ و"كاي آند كو" في لندن، و"ماجي بروبرتيز" في ميلانو.

ويقود شركة "جلف بروبرتيز"، المتخصصة في تزويد خدمات الوساطة العقارية، الدكتور إحسان حسين المرزوقي رئيس مجلس الإدارة، فيما يتولى فيل شيريدان منصب الرئيس التنفيذي، حيث سيدير الاثنان فريقاً مكوّناً من 30 استشارياً وكوادر دعم، بحسب صحيفة الخليج.

وتتطلع "جلف بروبرتيز" إلى توسيع نطاق أنشطتها بشكل سريع من خلال زيادة عدد الاستشاريين بمقدار ثلاثة أضعاف وافتتاح مكتب ثانٍ لها في أبوظبي خلال عام.