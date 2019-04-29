شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"داماك" العقارية تعتزم افتتاح مشاريع فندقية جديدة بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة داماك للفنادق والمنتجعات ذراع الضيافة التابعة لشركة داماك العقارية ، افتتاح مشاريع فندقية جديدة في المناطق الرئيسية بدبي.

وأوضح جان فيفر، نائب الرئيس الأول للضيافة لدى الشركة، أن ذلك سيضيف أكثر من 3 آلاف وحدة فندقية خلال العام الجاري ليصل إجمالي عدد الوحدات المتاحة للإشغال إلى 4700 وحدة بنهاية العام، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأضاف على هامش مشاركة الشركة في سوق السفر العربي بدبي، أن الشركة تقوم خلال العام الحالي بتسليم 3 مشاريع في دبي، هي داماك ميزون بريف وداماك ماجستين وراديسون دبي داماك هيلز، إلى جانب مشروع في العاصمة السعودية - الرياض وهو داماك إسكلوسيفا.

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وأشار إلى أن المشاريع التي تشرف عليها الشركة تقع في منطقتي داون تاون دبي والخليج التجاري ويصل عدد الوحدات الفندقية المتاحة للإشغال حالياً 1236 وحدة.

وعلى الصعيد الخارجي، قال حسين سجواني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات سابقة، إن الشركة تبحث عن قطع أرض جديدة ومخططات في مشروع "نيوم" بالمملكة العربية السعودية.

وأظهرت البيانات المالية الأولية للشركة المعلنة مؤخراً، تراجع أرباحها بنسبة 58.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 لتصل إلى 1.151 مليار درهم إماراتي مقابل صافي ربح بلغ 2.759 مليار درهم في العام 2017.