شكرا لقرائتكم خبر عن التوزيعات السنوية للشركات الإماراتية تصل إلى 36.7 مليار درهم حتى الآن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية بنسبة 3.1% مايعادل 1.09 مليار درهم عن عام 2018.

وزادت توزيعات 69 شركة مدرجة لنحو 36.72 مليار درهم عن العام الماضي، مقارنة بتوزيعات 73 شركة، بإجمالي 35.6 مليار درهم في 2017.

ووصلت توزيعات 41 شركة مدرجة في سوق أبوظبي، إلى نحو 24.4 مليار درهم في 2018، مقابل توزيعات 44 شركة بقيمة 23.18 ملياراً في 2017، بزيادة قدرها 5.22%، بحسب صحيفة البيان.

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وبلغت توزيعات 25 شركة مدرجة في سوق دبي، 12.3 مليار درهم، مقابل توزيعات 29 شركة بقيمة 12.44 مليار درهم في 2017.

وحلّ "بنك أبوظبي الأول" في الصدارة، من ناحية أكبر قيمة إجمالية للتوزيعات، بنحو 8.06 مليارات درهم، يليه شركة "اتصالات" بنحو 6.95 مليارات درهم، وجاء "أبوظبي التجاري" في المركز الثالث، بإجمالي توزيعات 2.39 مليار درهم.

وبالمرتبة الرابعة جاء "دبي الإسلامي" بنحو 2.3 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي توزيعات "الإمارات دبي الوطني" نحو 2.22 مليار درهم.

ولا يزال هناك شركتان مدرجتان في سوق أبوظبي، لم تقر جمعيتهما العموميتان توصيات مجلسي الإدارة بالتوزيعات النقدية، وهما: "دار التمويل" و"الفجيرة الوطنية للتأمين".