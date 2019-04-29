شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعين نائبًا جديدًا لمدير مكتب البنك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعيين خالد حمزة نائبًا جديدًا لمدير مكتب البنك في مصر وسيتولى منصبه في القاهرة في الأول من مايو خلفًا لكاترينا بيورلين هانسن.

وحسب بيان للبنك صدر اليوم، سيعمل النائب الجديد على استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعملياته في البلاد، ودعم جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك.

والتحق حمزة، الذي يحمل كل من الجنسية المصرية والبريطانية، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2012 كمصرفي أول في قطاع البنية التحتية ، ويتمتع بخبرة واسعة في تصميم وتنفيذ مشاريع القطاعين العام والخاص وقاد مبادرات حوار السياسات الرئيسية للبنك في مصر.

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وقبل انضمامه إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كان مسؤول المخاطر في البنك التجاري الدولي المصري، ومصرفي تجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية ، كما عمل في إحدى شركات الأسهم الخاصة الإقليمية.

وحصل حمزة على بكالوريوس الآداب في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، ومنذ بدء العمل في البلاد عام 2012 استثمر البنك حتى الآن أكثر من 4.8 مليار يورو لتمويل 91 مشروعًا.