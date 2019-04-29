شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: 15% ارتفاعا فى الطلب على البيض تزامنا مع شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، ارتفاع الطلب على البيض بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 15% تزامنا مع احتفالات شم النسيم، مشيرا إلى أن نسب الارتفاع فى الطلب على البيض تختلف من منطقة إلى أخرى لكن الطلب يزداد بصورة كبيرة فى الأرياف.

وحول الأسعار، قال عبد العزيز السيد لـ"الخليج 365"، إن سعر كرتونة البيض يسجل 35.5 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل المستهلك ما بين 39 إلى 40 جنيها، لافتا إلى استقرار الأسعار منذ قرابة 20 جنيها .

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وأوضح أن زيادة الطلب على البيض يوم شم النسيم لن يرفع الأسعار، مرجعا ذلك إلى تحقيق الاكتفاء من البيض حيث يصل نصيب الفرد لقرابة 125 بيضة فى السنة، وذلك لأن متوسط إنتاج مصر من البيض يتراوح بين 12 إلى 13 مليار بيضة.

وعلى جانب آخر وبشأن أسعار الفراخ، قال رئيس الشعبة، إن سعر الدواجن يسجل 29 جنيها للمزرعة ويصل للمستهلك ما بين 32 إلى 34 جنيها للكيو حسب المنطقة.