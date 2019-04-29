الحكومة تودع الكاش..ومواطنون: وداعاً للطوابير بس يارب السيستم ما يقع

كتب ـ أحمد شعبان

لم يصل إلى مسامع محمود صبحي أية أنباء عن "الدفع الإلكتروني"، النظام الجديد الذي أعلنت الحكومة تطبيقه بدءًا من بعد غد 1 مايو، لتحصيل مستحقاتها إلكترونياً. لم يشاهد الإعلانات التي تبثها وزارة المالية، منذ أيام، عبر شاشات التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أبدى تفاؤلاً حين علم بالخبر، خاصة أنه اعتاد قبل عامين على سداد قيمة أقساطه ومدفوعاته إلكترونياً "وده وفّر عليّا وقت ومجهود كبير".

بدءًا من الأربعاء المُقبل، سيتم إلزام المواطنين بسداد قيمة الخدمات والرسوم والمستحقات الحكومية التي تزيد قيمتها على 500 جنيه...