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الاستثمار تصدر دليل تراخيص اتحاد مقاولى البناء والتشييد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة، دليل تراخيص اتحاد مقاولى البناء والتشييد، وذلك فى إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتيسير على المستثمرين.

ويتضمن الدليل المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاتحاد، وكذا الرسوم ومقابل الخدمات، والاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

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وتضمن الدليل توقيت أداء خدمات الاستثمار على النحو الذى ينظمه قانون الاستثمار والسند التشريعي المتعلق بخدمات الاستثمار.

 

 

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