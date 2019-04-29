شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث استهل الجلسة عند مستوى 2.14 درهم، ثم استطاع ان يسجل ارتفاع بلغ 2.14 درهم، الا انه تراجع لينهي الجلسة عند نفس سعر الفتح، منخفضا بذلك مقارنة عن اغلاقه السابق، كما اطلق مؤشر "Price Oscillator" إشارة بيع، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 2.10 درهم، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1.95 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.12 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.16 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط