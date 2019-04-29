شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد بدون أي تغيير مقارنة باغلاق الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.04 درهم، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 1.05 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطه الشهري، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.94 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.06 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.02 وبين مستوى المقاومة هو 1.05 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط