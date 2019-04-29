شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1.39 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم التي تسود المتداولين في الاجل القصير، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 1.25 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.33 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.44 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط