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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 0.856 درهم، ملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية، كما يقترب السهم من مستوى الدعم الحالي عند 0.83 درهم، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم حركته الهابطة للوصول به لمستوى الدعم التالي عند 0.72 درهم،.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.84 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.86 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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