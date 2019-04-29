شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السلام القابضة (ALSALAMKW) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.47 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.40 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.53 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.44 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.48 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط