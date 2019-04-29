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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 5.14 درهم، ملامسا بذلك خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية دفعت السهم لاسفل ليخسر مكاسبه وياغلق عند مستوى 5.10 درهم، بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 5.05 درهم كمستوى اول ثم 4.92 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.17 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.05 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.13 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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