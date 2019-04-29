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شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا السابقة، حيث انهى تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 1.71 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة مما يعكس ارتفاع وتيرة التشاؤم، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض في الاجل القصير لمستوى الدعم 1.65 درهم كمستوى اول ثم 1.55 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.80 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.69 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.73 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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