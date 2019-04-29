شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.24 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف الشهر الحالي، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 0.225 درهم كمستوى اول ثم 0.20 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.26 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.24 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط