شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم امس الاحد عند مستوى 16.74 درهم، بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 16.75 درهم، والذي يعد الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد السفلي 16.50 درهم، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 16.60 وبين مستوى المقاومة هو 16.75 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط