شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند نفس سعر الفتح وهو 1.12 درهم، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاق الخميس الماضي، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 1.12 درهم، وهو المستوى الذي توقعنا الوصول اليه في تقريرنا الأخير خلال بداية الأسبوع الماضي، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.11 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.12 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط