3.41 مليارات أرباح سابك في الربع الأول بتراجع 38%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« إلى 3.41 مليارات ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 5.51 مليارات ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة انخفاض 38.1%. ومقارنة مع أرباح الربع الرابع من 2018 ارتفعت أرباح سابك بنسبة 5.2%

، حيث كانت 3.24 مليارات ريال.

وأوضحت سابك في بيان على موقع السوق السعودية «تداول» أن تراجع الأرباح في الربع الأول مقارنة بالربع المقابل العام الماضي يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

فيما يعود سبب ارتفاع الربح مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المصاريف البيعية والعمومية والإدارية والمصاريف الأخرى وزيادة حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة، وذلك على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الربع الأول لعام 2019.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 37.37 مليار ريال، بانخفاض 7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبانخفاض قدره 11% مقارنة بالربع السابق. وعزت الشركة ذلك التغير في نتائج الربع الأول مقارنة بالربع المماثل إلى تباطؤ نمو الطلب، فضلا عن البداية البطيئة التي شهدتها الاقتصادات هذا العام، والمستوى العالي في المخزون.

تحديات السوق

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» يوسف البنيان، خلال مؤتمر صحفي في الرياض أمس أن أداء «سابك» جاء قويا على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الأسواق العالمية.

وقال البنيان: أظهرت «سابك» قوة ومرونة في أدائها المالي وفي ظل ظروف السوق الصعبة، وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار البتروكيماويات أثر سلبا على نتائج «سابك» في الربع الأول، إلا أننا واصلنا تقديم أداء تشغيلي قوي، حيث حققنا أعلى مبيعات فصلية خلال الفترات الربعية الأربعة الأخيرة.

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وأضاف: لا تزال الشركة تمضي قدما في مسيرة التحول التي بدأتها قبل ثلاث سنوات، ونواصل العمل لتحقيق تقدم في مجال المنتجات المتخصصة، والبقاء على المسار الصحيح في جهودنا التحولية في المغذيات الزراعية، ونعمل على دمج العمليات التشغيلية في شركتي «صدف» و»بتروكيميا»، بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الخطوة في النصف الثاني من 2019.

الاقتصاد الدائري

وتابع البنيان: الاستدامة تشكل محورا للتركيز بالنسبة لشركة «سابك»، وذلك في سبيل دعم الاقتصاد الدائري، وقعنا في نهاية العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «بلاستيك إنيرجي» التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، حيث تمحورت الاتفاقية حول إنتاج مواد لقيم للبتروكيماويات معاد تدويرها يتم استخدمها في مواقعنا في أوروبا، ومنذ ذلك الحين، حققنا إنجازا آخر مهما فيما يتعلق بإنتاج بوليمرات معتمدة معاد تدويرها، وذلك باستخدام مواد لقيم منتجة من النفايات البلاستيكية المختلطة، كما أن «سابك» عضو مؤسس في «تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية» البالغ عدد أعضائه 27، وهي مبادرة عالمية تضم عددا من كبار مصنعي البلاستيك وبعض مصنعي السلع الاستهلاكية.

نتائج سابك ربع السنوية (بالمليون ريال)

البندالربع الأول 2018الربع الأول 2019 نسبة التراجع

الإيرادات41,860.0037,370.00 - 10.7 %

إجمالي الدخل14,530.0011,390.00 - 21.6 %

دخل العمليات10,330.006,150.00 - 40.5 %

صافي الدخل5,510.003,410.00 - 38.1 %

ربح السهم (ريال)1.841.14- 38.1 %