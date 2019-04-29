4 ركائز لبرنامج السلامة المهنية والمنشآت شريك نجاح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أربع ركائز رئيسة للبرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، تتضمن تعزيز التوعية ونشر ثقافة الوقاية، وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية والبنية التحتية للسلامة والصحة المهنية وتعزيز التشريعات والأنظمة وتعزيز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتسجيل الإصابات والتحقيق في حوادث العمل.

وشدد الراجحي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي نظمته الوزارة بالرياض أمس، على أن المنشآت شريك لها في تحقيق النجاح، مبينا أن دور أصحاب العمل والعاملين ضروري في المساهمة في تطبيق ممارسات السلامة والصحة المهنية، بل يعد دورا جوهريا يجعل من جهود الوزارة في هذا المجال واقعا ملموسا.

ودشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية خلال المؤتمر الموقع الالكتروني للسلامة والصحة المهنية، بمشاركة مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، كما زار الوزير المعرض المصاحب الذي شارك فيه عدد من المنشآت والجهات الحكومية، وصاحبته مجموعة من جلسات الحوار وورش العمل.