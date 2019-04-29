شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك الإيطالية تصعد بأسهم أوروبا والضبابية السياسية تهبط بمدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا بفضل صعود البنوك الإيطالية وبيانات صناعية قوية من الصين بينما تقيم الأسواق احتمال عودة بيدرو سانتشيث الاشتراكى لرئاسة الوزراء فى إسبانيا. وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبى بينما صعد المؤشر ميب الإيطالى بعد أن أكدت ستاندرد آند بورز التصنيف السيادى للدولة ولكن المؤشر الإسبانى تراجع نتيجة الضبابية بشأن تشكيل الحكومة. وتراجعت أسهم النفط بعد أن طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منظمة أوبك برفع إنتاجها لتخفيف تأثير العقوبات الأمريكية على إيران. وانتعشت الأسهم الآسيوية الليلة الماضية بعد بيانات قوية للنمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة فى الربع الأول من العام، فيما أظهرت بيانات نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية لأول مرة فى أربعة أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنوك الإيطالية تصعد بأسهم أوروبا والضبابية السياسية تهبط بمدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.