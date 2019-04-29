طارق عامر : الانتهاء من بيع المصرف المتحد لصندوق استثمار أمريكى خلال 3 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محافظ البنك المركزى طارق عامر عن أنه من المتوقع الانتهاء من إتمام صفقة بيع المصرف المتحد إلى صندوق استثمار أمريكى عملاق خلال 3 أشهر وذلك بعد انتهاء المؤسسة الأمريكية من عمليات الفحص النافى للجهالة للبنك.
وقال عامر، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الصندوق الأمريكى يعد واحدا من كبريات صناديق الاستثمار فى العالم حيث يصل رأسماله إلى نحو 104 مليارات دولار، فيما لم يكشف محافظ البنك المركزى عن اسم الصندوق.
وأوضح عامر، فى تصريحات سابقة، أن الصندوق الأمريكى لديه نشاط كبير فى الأعمال المصرفية، خاصة ما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويمتلك البنك المركزى نحو 99.9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك عام 2006 هى المصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، بنك النيل، والبنك المصرى المتحد، والتى كانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزى آنذاك لإنقاذ أموال المودعين.
ويبلغ رأسمال المصرف المتحد نحو 3.5 مليار جنيه، ويمتلك نحو 54 فرعا منتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.
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