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الدولار يستقر فى انتظار بيانات التضخم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الدولار داخل نطاق مريح مع بدء أسبوع عطلات فى اليابان ما يعطى المستثمرين سببا إضافيا للابتعاد قبل اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى (البنك المركزي) للنظر فى السياسة النقدية وسلسلة من البيانات العالمية، من بينها معدل التضخم الأساسى والوظائف فى الولايات المتحدة.

 

ويترقب الجميع اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى لمعرفة ما خلص إليه صناع القرار من تقرير الناتج المحلى الإجمالى للربع الأول، والذى أظهر نموا قويا نسبته 3.2% ولكن نتيجة عوامل استثنائية من بينها نمو المخزونات.

 

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ومن المقرر أن تُصدر فى وقت لاحق اليوم قراءة مارس  لمعدل نفقات الاستهلاك الشخصى الاساسى وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطى الاتحادى وثمة خطر أن يتباطأ إلى 1.6 % أو حتى 1.5 %. وهذا الخطر هو الذى أدى لتراجع الدولار يوم الجمعة رغم تقرير الناتج المحلى الإجمالى القوي. ونزل الدولار قليلا أمام سلة من العملات إلى 97.970 اليوم بعدما هبط من أعلى مستوى فى نحو عامين عند 98.330 من قبل .

 

وسجل الدولار اليوم 111.60 ين بعد أن لامس لفترة وجيزة فى الاسبوع الماضى أعلى مستوى لهذا العام عند نحو 112.39 ين.

 

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1157 دولار ولكن يظل قريبا من أقل مستوى فيما يقترب من عامين عند 1.1110 دولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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