شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. نيوم تجذب عشاق سياحة المغامرات والان نبدء بالتفاصيل
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم نظمي النصر إن الجمهور السعودي والشباب والنشئ في المملكة قد يسابق العالم في حبه للرياضة الجريئة ، خاصة مع اهتمام الشباب برياضات المصارعة والملاكمة وسباق السيارات وغيرها.
وتتميز نيوم بمناخها المعتدل في معظم مواسم العام وطبيعتها الخلابة وتضاريسها المتنوعة من الجبال الشاهقة والصحارى والشواطئ الممتدة ذات الرمال النقية والجزر البكر والوديان وغيرها.
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