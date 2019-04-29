«الحبوب السعودية» تشتري 620 ألف طن من القمح في مناقصة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب المملوكة للدولة اليوم الاثنين إنها اشترت 620 ألف طن من القمح في أحدث مناقصة عالمية لها.

وقال مشتري الحبوب الحكومي إن متوسط سعر شراء القمح بلغ 233.72 دولار للطن، وإن الكمية للتسليم من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.