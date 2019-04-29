الان تتابع «الحبوب السعودية» تشتري 620 ألف طن من القمح في مناقصة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب المملوكة للدولة اليوم الاثنين إنها اشترت 620 ألف طن من القمح في أحدث مناقصة عالمية لها.
وقال مشتري الحبوب الحكومي إن متوسط سعر شراء القمح بلغ 233.72 دولار للطن، وإن الكمية للتسليم من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحبوب السعودية» تشتري 620 ألف طن من القمح في مناقصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.