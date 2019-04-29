شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة ..كيف تحجز قطعة أرض من خلال الأون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة تطرح وزارة الإسكان قرعة أراضى بنظام الحجز أون لاين، وليس القرعة، وبذلك الأسلوب يكون من حق المواطن حجز قطعة الأرض المناسبة فى أسرع وقت، دون انتظار للقرعة.. وفى هذا التقرير نقدم لكم من خلال خطوات محددة كيفية حجز قطعة أرض فى قرعة الأراضى الأون لاين، والتى تتضمن أكثر من 2000 قطعة أرض مميزة وأكثر تميزا والتى ستبدأ 30 أبريل الجارى ، وهى كالتالى ..

1- لابد وأن تكون قد قمت بسداد مقدم الحجز الراغب فى حجزها ببنك التعمير والإسكان.

2- جدية الحجز للأراضى المميزة 100 ألف جنيه و350 ألف جنيه للأكثر تميزا.

3- احتفظ بإيصال سداد مبلغ جدية الحجز لأنك سوف تحتاجه عند بدء الحجز.

4- احتفظ جيدا برقم استمارة الحجز ورقم الإيصال لأنك ستقوم بكتابته عند إجراءات الحجز.

5- يجب أن تستعد جيدا ليوم الحجز من خلال تحديد قطعة الأرض التى ترغب فى حجزها حتى تتمكن من حجزها بطريقة أسرع.

6- حدد المدينة التى ترغب فى الحجز بها وضع لك خيار آخر تحسبا لانتهاء الحجز فى المدينة التى ترغب فى حجز قطعة أرض بها.

7- حدد مساحة قطعة الأرض حتى تتمكن من سرعة الحجز.

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8- حاول أن تقرأ الشروط العقارية والمالية جيدا قبل الحجز حتى لا تتعرض لخسارة حال تنازلك عن قطعة الأرض.

9- أعرف جيدا المدة المحددة لاستخراج التراخيص اللازمة وتنفيذ كامل أعمال البناء 3 سنوات من تاريخ الحجز.

10- يوم 30 أبريل قم بفتح موقع الحجز الساعة التاسعة صباحا حتى تكون مستعد عند فتح الحجز واختيار القطعة المحددة.

11- عند ظهور كلمة الحجز الآن اتبع الإجراءات التالية :

- أضغط على كلمة الحجز الآن

- ثم قم بمراجعة البيانات الخاصة بك واستكمل البيانات المتعلقة بالمحافظة والمدينة ونوعية الأراضى.

- حاول أن تكون خطواتك سريعة عند الاختيار، ثم قم بتحديد قطعة الأرض وأضغط على زر تأكيد.

- احتفظ بالرسالة التى تظهر مؤخرا بأنه تم عملية الحجز بنجاح.