شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في قرابة عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.20% لتتداول حالياً عند 15.09$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.12$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 97.96 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في قرابة عامين مقارنة بالافتتاحية عند 98.03.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.7% مقابل 0.1% في شباط/فبراير الماضي، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.2%، في حين قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.1%، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 1.4%.

ونود الإشارة، لكون بيانات النمو الأمريكية للربع الأول أوضحت في نهاية الأسبوع الماضي تسارع وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم بصورة فاقت التوقعات إلى 3.2%، الأمر الذي حد من قلق الأسواق حيال وهن وتيرة النمو العالمي خلال الآونة الأخيرة وعزز شهية المخاطرة مع تراجع التوقعات باحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في ركود اقتصادي وشيك وبالأخص عقب تفوق بيانات الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم مؤخراً.

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بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم غداً الثلاثاء مع توجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين إلى بكين من أجل الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس بدوره وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو المقبل.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بتقدم المحادثات التجارية مع الصين في نهاية الأسبوع مع إعلانه عن استضافة البيت الأبيض للرئيس الصيني شي جينبينج لاحقاً لإتمام اتفاق التجاري بين البلدين، الأمر الذي عزز الآمال في توصل واشنطون وبكين لاتفاق تجاري يجنبهم حوض حرب تجارية، وفي أعقاب أعرب الرئيس الصيني عن كون بلاده لن تخفض سعر صرف عملتها اليوان وستلغي الدعم المالي الحكومي للشركات العامة.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق السوق المفتوح غداُ الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون وسط التوقعات ببقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند ما بين 2.25% و2.50%والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً حتى أيلول/سبتمبر المقبل.

على الصعيد الأخر، فقد تطرق بيان شركة فريسنيلو التي تعد أكبر منتج للفضة في العالم في وقت سابق من الشهر الجاري إلى انخفض إنتاجها خلال الربع الأول من هذا العام إلى 13.1 مليون أونصة أي بواقع 15% عن ما كان عليه في الربع الأول من 2018 عند 15.4 مليون أونصة، وذلك نظراً لتدني جودة الخام وتراجع كميات الفضة التي يتم استخلاصها من الخام في أكبر مناجم الشركة فريسنيلو وكل من منجم ساوسيتو وسان جوليان.

ويذكر أن منتج رئيسي أخر للفضة شركة إنديفور سيلفر أعلنت مؤخراً عن تراجع موسع في إنتاجها للفضة 21% في الربع الأول إلى 1.07 مليون أونصة مقابل 1.35 مليون أونصة في الربع الأول من 2018، وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة برادفورد كوك في بيان صحفي "عادتاً ما تبدأ المناجم الأربعة ببطء كل عام مع تركيزنا على استثماراتنا السنوية في رأس المال، ثم يتحسن الإنتاج مع عمل المناجم على تحقيق الخطط السنوية الرئيسية".