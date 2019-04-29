شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في قرابة عامين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 30 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1159 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1156، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1171، بينما حقق الأدنى له عند 1.1142.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل لصدور القراءة السنوية للعرض النقدي أم-ثري والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 4.2% مقابل 4.3% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة والتي قد توضح استقرار وتيرة النمو عند 3.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي الأمريكي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.7% مقابل 0.1% في شباط/فبراير، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.2%، في حين قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.1%، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 1.4%.