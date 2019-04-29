شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في قرابة عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرار إيجابي لخام نيمكس لأول مرة في أربعة جلسات وتوالي ارتداد خام برنت للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 حزيران/يونيو 0.05% لتتداول عند مستويات 62.98$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.95$ للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 حزيران/يونيو 0.11% لتتداول عند 71.24$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.30$ للبرميل، في حين انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 97.96 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في قرابة عامين مقارنة بالافتتاحية عند 98.03.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.7% مقابل 0.1% في شباط/فبراير الماضي، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.2%، في حين قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.1%، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 1.4%.

ويذكر أن بيانات النمو الأمريكية للربع الأول أوضحت في نهاية الأسبوع الماضي تسارع وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً بصورة فاقت التوقعات إلى 3.2%، الأمر الذي حد من قلق الأسواق حيال وهن وتيرة النمو العالمي خلال الآونة الأخيرة وعزز شهية المخاطرة مع تراجع التوقعات باحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في ركود اقتصادي وشيك وبالأخص عقب تفوق بيانات الاقتصاد الصيني مؤخراً.

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بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين إلى انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم غداً الثلاثاء مع توجه الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن موشين إلى بكين من أجل الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو والذي سيرأس بدورة وفداً صينياً سيزور واشنطون لإجراء المزيد من المناقشات والمحدثات التجارية في الثامن من أيار/مايو المقبل.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بتقدم المحادثات التجارية مع الصين في نهاية الأسبوع مع إعلانه عن استضافة البيت الأبيض للرئيس الصيني شي جينبينج لاحقاً لإتمام اتفاق التجاري بين البلدين، الأمر الذي عزز الآمال في توصل واشنطون وبكين لاتفاق تجاري يجنبهم حوض حرب تجارية، وفي أعقاب أعرب الرئيس الصيني عن كون بلاده لن تخفض سعر صرف عملتها اليوان وستلغي الدعم المالي الحكومي للشركات العامة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم الجمعة الماضي أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 20 منصة إلى إجمالي 805 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 26 من نيسان/أبريل، لتعكس ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً استقراراً عند الأعلى له على الإطلاق عند 12.1 مليون برميل يومياً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا الجمعة تنويه وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران تستهدف الشعب الإيراني ومحاولة عداء له، مع أعربه عن كون كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يبالغان في تقديراتهما النفطية حيال قدرتهم على تعويض صادرات بلاده النفطية مع مطلع الشهر المقبل مع انقضاء أجل مهلة الإعفاءات الممنوحة لثمان دول مستوردة للنفط الإيراني.