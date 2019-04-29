شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 29-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر انخفاضا في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 5380 نقطة، مصحوبا بتدني كميات التداول منذ الأسبوع الماضي، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة 5420 نقطة، في ظل تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر حركة تصحيحية لاسفل لمستوى الدعم 5250 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5450 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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